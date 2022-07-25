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حوادث

مصرع فنانين في حادثة سير

منذ 19 دقيقة
لقي الفنانان يوسف الحنصالي ونعيمة تيتريت حتفهما في حادثة سير مميتة وقعت، صباح الخميس الماضي، إثر انقلاب سيارتهما التي كانت تقلهما رفقة أعضاء الفرقة التي أصيب أفرادها بجروح متفاوتة الخطورة. وأفادت مصادر مطلعة، أن الفنانين الراحلين قضيا نحبهما فور وقوع الحادثة بعد انقلاب السيارة مرات عدة، كانت تقلهما رفقة باقي أعضاءأكمل القراءة »


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منذ 19 دقيقة


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