حوادث
إيقاف “حراكة ” بالناظور
أحبطت عناصر الدرك الملكي بقرية أركمان بإقليم الناظور، أخيرا، عملية للهجرة السرية كانت ستنطلق من شاطئ شبه الجزيرة التابعة لجماعة أركمان. وأسفرت العملية حسب مصادر «الصباح «عن إيقاف ستة مرشحين للهجرة السرية يحملون الجنسية المغربية، فيما تمكن آخرون من الفرار. وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوفين الذين كانوا يستعدون للإبحار نحوأكمل القراءة »
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