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حوادث

“بزنـاس” يسقـط دركييـن

منذ دقيقتين
ورط تاجر مخدرات بإقليم الحوز، ضواحي مراكش، قائد سرية الدرك الملكي بتحناوت وأربعة دركيين، بعد أن ذكر أسماءهم خلال التحقيق معهم، على خلفية اتهامات تتعلق بالرشوة والاتجار في المخدرات. وأفاد مصدر مطلع، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، فتح تحقيقا في مواجهة قائد السرية والدركيين الأربعة وشخص آخر، بناءأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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