الصباح الفني
الستاتي سعيد بجمهوره
وجه الفنان الشعبي، عبد العزيز الستاتي، رسالة شكر لجمهوره، الذي حضر حفله الأخير، ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان شاطئ “مريزيقة” نواحي الجديدة. وتقاسم الستاتي، مع متابعيه بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، بعض تفاصيل حفله الأخير، والذي عرف حضورا جماهيريا كبيرا، حسب تعبيره. ونشر الستاتي، مقطع فيديو منأكمل القراءة »
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