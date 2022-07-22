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مجتمع

التحقيق في صفقات تفاوضية بوزارة الشباب

منذ 52 ثانية
لجنة برلمانية تحل بالوزارة وتفتح تحقيقات في أسباب إبرامها وإلغاء طلبات عروض حلت، صباح أول أمس (الأربعاء)، بمقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل، لجنة برلمانية استطلاعية حول واقع المخيمات، يرأسها عبد الصمد حيكر، للتحقيق في صفقات ومقاعد المخيمات. وعلمت “الصباح”، أن أعضاء في اللجنة الاستطلاعية، الذين اجتمعوا مع المهدي بنسعيد، الوزيرأكمل القراءة »


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منذ 52 ثانية


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