مجتمع
التحقيق في صفقات تفاوضية بوزارة الشباب
لجنة برلمانية تحل بالوزارة وتفتح تحقيقات في أسباب إبرامها وإلغاء طلبات عروض حلت، صباح أول أمس (الأربعاء)، بمقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل، لجنة برلمانية استطلاعية حول واقع المخيمات، يرأسها عبد الصمد حيكر، للتحقيق في صفقات ومقاعد المخيمات. وعلمت “الصباح”، أن أعضاء في اللجنة الاستطلاعية، الذين اجتمعوا مع المهدي بنسعيد، الوزيرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا