مجتمع
العبث بأموال “تيسير”
الوزارة تصرفها بعد نهاية الموسم الدراسي وجل الأسر تستولي على منح التلاميذ حان الوقت من أجل تقييم أثر برنامج “تيسير”، الذي يروم تخفيف الهدر المدرسي، إذ يطرح السؤال عن جدوى دعم الأسر للحفاظ على تعليم أبنائهم، في وقت يغادر فيه 330 ألف تلميذ أقسام الدراسة سنويا، أغلبهم يتحدرون من الأسرأكمل القراءة »
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