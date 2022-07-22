حوادث
10 سنوات لمغتصب معاقة
مارس عليها الجنس بمحيط أكوام تبن ولاذ بالفرار قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، بمؤاخذة عازب في عقده الثاني، وحكمت عليه ب 10 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق بجناية اغتصاب امرأة معروفة بضعف قواها العقلية. وجاء إيقاف الجاني من قبل عناصرأكمل القراءة »
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