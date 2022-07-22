الصباح الفني
عكرود وهواية القراءة
عادت الفنانة سناء عكرود إلى تأكيد استمتاعها بقراءة الكتب، إذ كشفت في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أن هوايتها المفضلة تتمثل في القراءة. وكتبت عكرود تعليقها على قصة قصيرة، تحمل عنوان “الرجل الذي زرع الأشجار ” لكاتبها جان جيونو، فقالت “عندما تقرأ هذه القصة القصيرة ستشعر بالرقة، والامتنان والاحترام،أكمل القراءة »
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