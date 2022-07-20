الرياضة
تداريب آسفي تنطلق الاثنين
مصطفى يطلب تجديد عقود عطوشي ومجيد وكلاوديو والعمري قرر أولمبيك آسفي انطلاق مرحلة التداريب استعدادا للموسم الجديد بداية من الاثنين المقبل. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح”، فإن الاستعدادات ستقسم إلى ثلاث مراحل، ويشرف ياسين تلكوشت، المعد البدني للفريق، على المرحلة الأولى لمدة أسبوع إلى غاية وصول المدرب طارق مصطفى منأكمل القراءة »
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