أسواق
هيمنة المقاولات الصغيرة جدا
الدولة توليها اهتماما وأطلقت قافلة لدعم تمويلها تهيمن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على النسيج الإنتاجي والمقاولاتي، بنسبة تفوق 90 في المائة، مع تسجيل تفاوت في ذلك بين الجهات والقطاعات، مقابل ضعف ملحوظ في نسبة المقاولات الكبرى، كما تكشف ذلك أرقام بحث وطني أنجزته المندوبية السامية للتخطيط. وتستحوذ المقاولات الصغيرةأكمل القراءة »
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