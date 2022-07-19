حوادث
قتيل في حادثة بالناظور
لقي شاب مصرعه على الفور، فيما نقل آخر في حالة وصفت بالحرجة إلى غرفة الإنعاش بالمستشفى الحسني بالناظور، في حادثة سير وصفة بالمروعة، شهدتها الطريق الساحلية بين الناظور والحسيمة أول أمس (الأحد). ووقعت الحادثة على الطريق الساحلية في منطقة « بويافار « بجماعة إكسان، بين سيارة من نوع «ميرسديس220 «أكمل القراءة »
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