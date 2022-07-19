حوادث
ثمانية متهمين في ملف الملياردير الفرنسي
ضحاياه من الاستغلال الجنسي يخرجن إلى العلن وأحد المشتبه فيهم في حالة فرار ارتفع عدد المتابعين في أكبر ملف للاتجار في البشر والتحرش الجنسي بطنجة، والمنبثق من فضيحة جاك بوتيي، الملياردير الفرنسي الرئيس السابق للمجموعة الفرنسية للتأمين «أسو 2000»، المعتقل بفرنسا على خلفية الاتجار في البشر واغتصاب قاصر، (ارتفع) إلىأكمل القراءة »
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