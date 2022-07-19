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حوادث

اعتقال نائب رئيس جهة عنف شرطيين

منذ 3 دقائق
مسؤول حزبي بأكادير اعتدى على أمنيين بعدما لم يتقبل إيقافه أثناء تنظيم السير علمت «الصباح»، أن فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير، قررت أمس (الاثنين)، تمديد فترة الحراسة النظرية لفائدة التحقيق القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث مع المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والنائب الثالث لرئيسأكمل القراءة »


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