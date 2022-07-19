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حوادث

تأجيل ملف الرئيس السابق لجماعة الشماعية

منذ 57 ثانية
أجلت محكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، محاكمة الرئيس السابق للجماعة الترابية للشماعية ومن معه إلى جلسة 12 شتنبر المقبل. ويتابع الرئيس السابق للجماعة ومعه نائبه ورئيس قسم الصفقات ومدير المصالح، بتهم تتعلق بتزوير محرر عرفي، وقررت الهيأة القضائية تأجيل مناقشة هذه القضية للمرة الثالثة بسبب غياب الرئيس. وتمت إدانة المتهم الرئيسيأكمل القراءة »


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منذ 57 ثانية


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