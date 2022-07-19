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حوادث

محاكمة رؤساء كبار من “بيجيدي”

منذ دقيقة واحدة
اللائحة تضم وزيرا سابقا وتحقيقات المفتشية العامة للإدارة الترابية تسقطهم كشفت تحقيقات معمقة أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، عن تورط رؤساء جماعات سابقين في ثلاث مدن كبرى، ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، ويصنفون في خانة “كبار” قادة الحزب، واحد منهم كان وزيرا. وعلمت “الصباح” أن مصالح وزارة الداخلية أحالت ملفاتهمأكمل القراءة »


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