حوادث
شجرة تقتل مهاجرا وابنه بالحاجب
اهتزت منطقة عين معروف التابعة للجماعة الترابية أيت بورزوين إقليم الحاجب، أول أمس (الثلاثاء)، على وقع مصرع مهاجر بفرنسا يبلغ من العمر 34 سنة وابنه ذي أربع سنوات، بعد أن سقطت شجرة كبيرة على رأسيهما مباشرة. ووفق مصادر”الصباح”، فإن الأب (الضحية) المتحدر من كرسيف كان رفقة والديه وزوجته وابنه (الضحية)، وثلاثةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا