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آبار “الحشيش” تهزم بركة
وزير التجهيز والماء استنجد بلفتيت لإغلاق آبار فيلات الشخصيات النافذة أغلقت وزارة الداخلية آبارا استنزفت المياه الجوفية في منطقة الشمال لرفع حصة الإنتاج من نبتة القنب الهندي، خاصة متحوراته الهجينة، المستوردة من الخارج، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. واستنزفت متحورات «الكيف»، المنتجة للحشيش، المياه بكثرة، ومنها “خردالة”، التي جرى إنتاجهاأكمل القراءة »
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