الصباح الفني
رضا والأمثال الشعبية
تعكس الامثال الشعبية جزءا من ثقافتنا المغربية الأصيلة، والتي في إطارها تقاسم الفنان محمد رضا مثلا مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام” وجاء فيه “طلع تاكل الكرموص نزل شكون كالهار ليك”. ودعا محمد رضا متابعيه إلى التفاعل معه من خلال كتابة أمثلة شعيبية في تعليقاتهم قائلا “من منكم يقول لناأكمل القراءة »
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