الصباح الفني
القاطي وكوفر “علاش تلوموني”
اختار الفنان فريد القاطي أن يشتغل على “كوفر” لأغنية “علاش تلوموني” للفنان الجزائري أحمد وهبي، الذي اشتهر في مجال فن “الراي”. وعن هذا الاختيار قال القاطي ل”الصباح” إنه اختار العمل لأنه من بين الأغاني التي يعشقها كثيرا، كما أن جمهوره يحب أن يؤدي هذا اللون بالموازاة مع أنماط موسيقية أخرى.أكمل القراءة »
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