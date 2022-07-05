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اذاعة وتلفزيون

فتح باب المشاركة في مهرجان السينما والبحر

منذ 32 ثانية
أعلنت إدارة المهرجان الدولي للسينما والبحر بسيدي إفني، عن فتح باب التسجيل في وجه مبدعي وصناع الفيلم التخيلي القصير والوثائقي والتحريكي بكل أصنافه داخل المغرب وخارجه للمشاركة في الدورة التاسعة للمهرجان. وحددت إدارة المهرجان شروط المشاركة فيه، ومنها أن تكون الأفلام مرتبطة بتيمة البحر والبيئة، أو أن تصور نصف مشاهدهاأكمل القراءة »


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منذ 32 ثانية



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