اذاعة وتلفزيون
الغموض يلف إلغاء حفل “مالوما”
رفض إحياء حفل في ملعب شبه فارغ واستغل “أحداث مليلية” للتهرب من المسؤولية أعلنت الإدارة المكلفة بحفل النجم الكولومبي خوان لويس لوندونو أرياس، الشهير باسم “مالوما” إلغاء الحفل، الذي كان من المنتظر أن ينظم فاتح يوليوز الجاري. وفي الوقت الذي روج للحفل على نطاق واسع، منذ أسابيع، اتخذ قرار الإلغاءأكمل القراءة »
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