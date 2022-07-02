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الرياضة

منتخب الشباب يتحدى المضايقات بوهران

منذ 5 دقائق
تأهل على حساب الجزائر وإسبانيا بملعب لقي انتقادات كثيرة ويواجه إيطاليا تأهل المنتخب الوطني المغربي لأقل من 18 سنة إلى نصف نهاية ألعاب البحر الأبيض المتوسط، بعد تعادله أمام نظيره الإسباني بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الخميس) على ملعب سيق، لحساب الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق



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