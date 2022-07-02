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تفاوت في الأسعار بفاس

منذ دقيقتين
العرض يفوق الطلب والسلطات فتحت عددا محددا من الأسواق وفلاحون يبررون الغلاء بارتفاع سعر الأعلاف تعرف مختلف أسواق جهة فاس وضعيات مختلفة وإقبالا متفاوتا على أضحية العيد المختلفة أثمنتها بين المناطق. وتظهر مظاهر الأزمة بحدة، سيما في المدن، عكس بواد عادة ما يسمن سكانها أكباش العيد اقتصادا لثمنها المستثمر لشراءأكمل القراءة »


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