حوادث
عصابات تخترق شركات حراسة
سرقات نفذها عمال سابقون تورط عاملات نظافة مازالن في الخدمة داخل فيلات نافذين توصلت تحقيقات تجريها مصالح المراقبة في شركات كبرى للحراسة إلى خلاصات مفادها وجود اختراق لعصابات بين صفوف العاملين بها، مسجلة حدوث سرقات متحكم فيها عن بعد، استهدفت خزائن سرية في فيلات من مناطق راقية بالبيضاء، خاصة فيأكمل القراءة »
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