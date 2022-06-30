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اذاعة وتلفزيون

شكلاط وتكريم عن “المكتوب”

منذ 36 ثانية
حظيت الممثلة لبنى شكلاط بتكريم خلال تظاهرة فنية نظمت من قبل سفراء الفن والرياضة، عن الشخصية التي تقمصتها في مسلسل “المكتوب” الذي عرض خلال رمضان الماضي. وعبرت شكلاط عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم، كما تقاسمت بعضا من صور الحفل والاحتفاء بها على حسابها الرسمي على “إنستغرام” وعلقت عليها قائلة ”أكمل القراءة »


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منذ 36 ثانية



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