الأولى
جرائم جنسية تلاحق مستثمرا فرنسيا
الوكيل العام بطنجة أمر بالتحقيق في الأفعال المنسوبة إليه أمر الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة بفتح تحقيق مفصل حول ظروف وملابسات الاعتداءات الجنسية، التي تعرض لها عدد من الضحايا المغاربة، ذكورا وإناثا، من قبل رجل الأعمال الفرنسي، المعتقل بباريس، على خلفية الاشتباه في ارتكابه جرائم خطيرة، بالمغرب وفرنسا، تتعلق بالاتجارأكمل القراءة »
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