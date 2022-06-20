الأولى
خزائن جهات فارغة
بدأت أصوات مجالس جهات تستغيث طلبا للإمدادات المالية وتكثيف السبل الممكنة لإيجاد حلول من شأنها تعزيز تمويل البرامج التنموية الجهوية، خاصة في ظل اتساع دائر الهشاشة جراء ارتفاع الطلب الاجتماعي، سيما في المناطق الأكثر تعرضا لتداعيات الجفاف. وذهب عادل بركات، رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، أول أمس (السبت)، حدأكمل القراءة »
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