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الهيكلة الحكومية تهدد مقاولين بالسجن

منذ 8 دقائق
قطاع الرياضة يتسبب في إفلاس مقاولات وأصحابها يستنجدون بالحكومة لم تتردد عشرات المقاولات المتوسطة والصغرى أصابتها الأزمة، في دق أبواب رئيس الحكومة وثلاثة وزراء، هم عبد الوافي لفتيت، وشكيب بنموسى، والمهدي بنسعيد، والخازن العام للمملكة، لتسوية وضعيات متعلقة بصفقات عمومية مع وزارة الشباب والرياضة قطاع الرياضة سابقا. وترتبط المقاولات نفسها،أكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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