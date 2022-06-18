بعد واشنطن.. حموشي يطير مباشرة إلى مدريد لتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين

انتقل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية نحو مدريد، كمحطة جديدة في إطار زيارات العمل التي يقوم بها لتدعيم التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين المصالح الأمنية المغربية ونظيراتها الأجنبية.

خلال هذه الزيارة، عقد عبد اللطيف حموشي، يومي الخميس و الجمعة، جلسات عمل و مباحثات مع نظرائه في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسبانية، تناولت العديد من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التطرق كذلك لمختلف الآليات الكفيلة بتدعيم وتطوير التعاون الثنائي و تنسيق الجهود المشتركة بين البلدين، بما يضمن التصدي الحازم لمختلف المخاطر و التهديدات الأمنية في ضفتي المتوسط.

وتأتي زيارة حموشي للجارة الشمالية عقب الزيارة التي قام بها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لمدريد، الأربعاء الماضي، و التي التقى خلالها بنظيره الاسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، حيث تميزت هذه الزيارة بتبادل الخبرات و التجارب و تقاسم المعلومات، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالأمن و بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، من بينها مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

زيارة المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لمدريد جاءت في سياق التعاون الدولي في المجال الأمني و الذي بَوَّأَ المغرب في الفترة الأخيرة مكانة مهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبات يقدم المملكة المغربية كشريك أساسي في تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين. فخلال الشهر الماضي ، كانت الرباط قبلة للعديد من المسؤولين الأمنيين الأوروبيين الذين زاروا البلاد لإبرام اتفاقات حسن النوايا، كما هو شأن محافظ الشرطة الهولندية و كذا المدير العام للشرطة الاتحادية الألمانية و مختلف الشركاء الراغبين في تطوير التعاون الأمني مع الرباط.

في السياق ذاته، تأتي زيارات حموشي في الآونة الأخيرة للعديد من البلدان في إطار دعم علاقات التعاون الأمني، كقطر التي عرضت الاستفادة من التجربة المغربية لتأمين مونديال 2022، ثم الولايات المتحدة الأمريكية التي التقى فيها كبار المسؤولين الاستخباراتيين والأمنيين، ثم إسبانيا التي هي البوابة الجنوبية للفضاء الأوروبي شينغن، تبرز المكانة التي تحتلها المؤسسات الأمنية المغربية دوليا و الثقة التي تحضى بها في مجالات مكافحة الإرهاب و مختلف أنواع الجريمة و كذا متانة التعاون الأمني الذي يجمع المملكة مع مختلف الدول.