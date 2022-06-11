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الصباح الفني

قالوا

منذ دقيقتين
الدريسي كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬والفنان‭ ‬التشكيلي‭ ‬سليمان‭ ‬الدريسي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬بفيسبوك‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬الحياة‭ ‬دائما‭ ‬تأخذ‭ ‬قسطا‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬في‭ ‬مقبرة‭”.‬ تسكت كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬ابتسام‭ ‬تسكت‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬ليس‭ ‬الغنى‭ ‬نشب‭ ‬في‭ ‬يد،‭ ‬ولكن‭ ‬غنى‭ ‬النفس‭ ‬كل‭ ‬الغنى‭”.‬ تاج‭ ‬الدين ‭ ‬كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬ساندية‭ ‬تاج‭ ‬الدين‭ أكمل القراءة »


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