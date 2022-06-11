الصباح الفني
قالوا
الدريسي كتب الشاعر والفنان التشكيلي سليمان الدريسي تدوينة على صفحته بفيسبوك جاء فيها “الحياة دائما تأخذ قسطا من الراحة في مقبرة”. تسكت كتبت الفنانة ابتسام تسكت على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “ليس الغنى نشب في يد، ولكن غنى النفس كل الغنى”. تاج الدين كتبت الممثلة ساندية تاج الدين أكمل القراءة »
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