الرياضة
نزيف لاعبين يهدد “الماص”
نهاية عقود 14 لاعبا والفريق يتعادل مع الفتح تنتهي عقود 14 لاعبا من صفوف المغرب الفاسي، نهاية الموسم الحالي. وفتحت إدارة الفريق مفاوضاتها مع ستة لاعبين من أجل تجديد عقودهم لموسم إضافي آخر، ومنهم يوسف أكردوم ولحسن الكوربي اللذان أبديا رغبتهما في البقاء، فيما لم يتوصل الفريق لاتفاق مبدئي معأكمل القراءة »
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