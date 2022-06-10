fbpx
الرياضة

نزيف لاعبين يهدد “الماص”

منذ 22 ثانية
نهاية عقود 14 لاعبا والفريق يتعادل مع الفتح تنتهي عقود 14 لاعبا من صفوف المغرب الفاسي، نهاية الموسم الحالي. وفتحت إدارة الفريق مفاوضاتها مع ستة لاعبين من أجل تجديد عقودهم لموسم إضافي آخر، ومنهم يوسف أكردوم ولحسن الكوربي اللذان أبديا رغبتهما في البقاء، فيما لم يتوصل الفريق لاتفاق مبدئي معأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 22 ثانية


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة