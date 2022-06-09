الصباح الفني
الشراكات المغربية تزعج جنوب إفريقيا
تناصر مرتزقة الانفصال وتعاكس المصالح الوطنية للمغرب مخافة فقدان ريادتها الاقتصادية إذا كان عداء النظام الجزائري للمغرب ثابتا منذ عقود بسبب الأحقاد التي يحملها الكابرانات، فإن المواقف العدائية لجنوب إفريقيا ضد الوحدة الترابية تتخذ طابعا اقتصاديا محضا، إذ أن المغرب نجح في تعزيز وجوده بالساحة الإفريقية وتمكن من أن يصبحأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا