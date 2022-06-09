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الصباح الفني

الشراكات المغربية تزعج جنوب إفريقيا

منذ 53 ثانية
تناصر مرتزقة الانفصال وتعاكس المصالح الوطنية للمغرب مخافة فقدان ريادتها الاقتصادية إذا كان عداء النظام الجزائري للمغرب ثابتا منذ عقود بسبب الأحقاد التي يحملها الكابرانات، فإن المواقف العدائية لجنوب إفريقيا ضد الوحدة الترابية تتخذ طابعا اقتصاديا محضا، إذ أن المغرب نجح في تعزيز وجوده بالساحة الإفريقية وتمكن من أن يصبحأكمل القراءة »


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منذ 53 ثانية


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