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الرياضة

12 عصبة تكشف ممثليها بالهواة

منذ 5 دقائق
M. Jamal Snoussi a ÈtÈ rÈÈlu, ‡ l'unanimitÈ, ‡ la tÍte de la Ligue nationale du football amateur pour un deuxiËme mandat, lors d'une AssemblÈe gÈnÈrale Èlective, tenue dimanche (15/09/19) ‡ Skhirat.
ثمانية فرق بعصبة فاس مكناس تتنافس على آخر بطاقة حسمت 12 عصبة جهوية منضوية تحت لواء جامعة كرة القدم، بشكل رسمي، في أسماء ممثليها في القسم الثاني هواة انطلاقا من الموسم المقبل. وصعد سبو القنيطري من عصبة الرباط سلا القنيطرة، وانبعاث وفاء سيدي مومن من عصبة البيضاء الكبرى، والاتحاد الرياضيأكمل القراءة »


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