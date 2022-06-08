الرياضة
12 عصبة تكشف ممثليها بالهواة
ثمانية فرق بعصبة فاس مكناس تتنافس على آخر بطاقة حسمت 12 عصبة جهوية منضوية تحت لواء جامعة كرة القدم، بشكل رسمي، في أسماء ممثليها في القسم الثاني هواة انطلاقا من الموسم المقبل. وصعد سبو القنيطري من عصبة الرباط سلا القنيطرة، وانبعاث وفاء سيدي مومن من عصبة البيضاء الكبرى، والاتحاد الرياضيأكمل القراءة »
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