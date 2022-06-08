حوادث
مديران ضمن شبكة لتزوير السيارات
تلاعب ببطائق رمادية والفصيلة القضائية للدرك تداهم مكاتب مسؤولين أطاحت الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، بشبكة كبيرة ضمنها مسؤولان أحدهما مدير مصالح بمقاطعة بسلا، والثاني مدير بالنيابة لأحد مراكز تسجيل السيارات بجهة الرباط سلا القنيطرة، وبمتزعم الشبكة الذي يتوفر على العديد من العربات الفاخرة التيأكمل القراءة »
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