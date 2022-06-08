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حوادث

أجهزة غش تسقط بطالبين

منذ 12 ثانية
رغم التحذيرات المستمرة بشأن منع بيع أجهزة الغش في الامتحانات، مازالت الأجهزة الأمنية تطيح بين الفينة والأخرى بعدد من الأشخاص الذين يتاجرون فيها، إذ تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالرشيدية، الجمعة الماضي، من إيقاف طالبين، أحدهما يبلغ من العمر 21 سنة والثاني 22 سنة، يشتبه تورطهما في قضية تتعلقأكمل القراءة »


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منذ 12 ثانية


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