حوادث
أجهزة غش تسقط بطالبين
رغم التحذيرات المستمرة بشأن منع بيع أجهزة الغش في الامتحانات، مازالت الأجهزة الأمنية تطيح بين الفينة والأخرى بعدد من الأشخاص الذين يتاجرون فيها، إذ تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالرشيدية، الجمعة الماضي، من إيقاف طالبين، أحدهما يبلغ من العمر 21 سنة والثاني 22 سنة، يشتبه تورطهما في قضية تتعلقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا