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حوادث

عصابة لـ”الحريك” أمام جنايات فاس

منذ 18 ثانية
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، متهمين ضمن شبكة للهجرة السرية، ب18 شهرا حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة لكل واحد منهما، بعد مؤاخذتهما بتهمة “المشاركة في تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني دون ظرفي الاعتياد وبمقابل في إطار عصابة”. وآخذت أحدهما أيضا لأجل “المشاركة في تزوير وثائقأكمل القراءة »


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منذ 18 ثانية


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