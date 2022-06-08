حوادث
الخيانة الزوجية تطيح بشرطي
مداهمة لمنزله ضبطتهما في حالة تلبس وأبحاث لكشف ملابسات القضية تمكنت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن بني ملال، أخيرا، من مداهمة شقة بحي الأمل بولاد حمدون تم تحويلها وكرا للدعارة والفساد، من قبل شرطي ومتزوجة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن عملية المداهمة التي قامت بها المصالح الأمينة، أسفرت عن ضبط شرطيأكمل القراءة »
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