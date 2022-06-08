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حوادث

الخيانة الزوجية تطيح بشرطي

منذ 46 ثانية
This picture taken late on February 9, 2014 shows an alleged sex worker and client during a raid on an entertainment center in Dongguan, southern China's Guangdong province. A total of 67 people were arrested and 12 entertainment venues involved in the illegal sex trade were shut down after China Central Television (CCTV) revealed a dozen hotels in Dongguan offered sex services. CHINA OUT AFP PHOTO
مداهمة لمنزله ضبطتهما في حالة تلبس وأبحاث لكشف ملابسات القضية تمكنت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن بني ملال، أخيرا، من مداهمة شقة بحي الأمل بولاد حمدون تم تحويلها وكرا للدعارة والفساد، من قبل شرطي ومتزوجة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن عملية المداهمة التي قامت بها المصالح الأمينة، أسفرت عن ضبط شرطيأكمل القراءة »


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منذ 46 ثانية


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