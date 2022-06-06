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الرياضة

الفتيات يصنعن التاريخ

منذ 32 ثانية
المنتخب النسوي لأقل من 17 سنة يتأهل إلى المونديال حقق المنتخب الوطني النسوي لأقل من 17 سنة إنجازا تاريخيا، بتأهله إلى نهائيات كأس العالم، المقرر إجراؤها بالهند السنة الجارية، بعد فوزه على نظيره الغاني بالضربات الترجيحية (4-2)، عقب انتهاء المباراة بهدفين لصفر، التي جمعتهما، مساء أول أمس (السبت)، بملعب الأميرأكمل القراءة »


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منذ 32 ثانية


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