حوادث
اختطاف وتعذيب وقتل
الضحية استدرج من بيته وعثر عليه عاريا ومكبل اليدين والرجلين قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة متابعة المتهم، من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار وجناية استعمال وسائل التعذيب، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وجنح الاتجار في المخدرات واستهلاكها، وانتهاك حرمة مسكن الغير ليلا من قبل شخصينأكمل القراءة »
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