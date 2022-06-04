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الديربي دون جمهور وأربع سنوات للبيضي
سيجرى ديربي البطولة الوطنية بين الرجاء والوداد في الدورة المقبلة 25 أمام مدرجات فارغة، بعد معاقبة الفريق الأخضر بإجراء مباراتين دون جمهور، أمس (الجمعة)، بسبب أحداث مباراته أمام سريع وادي زم بملعب الفوسفاط بخريبكة. وسيلعب الفريق الأخضر مباراة ثانية بأبواب مغلقة، كما أن جمهوره ممنوع من التنقل وحضور المباريات خلالأكمل القراءة »
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