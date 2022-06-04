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حوادث

محاولة انتحار تلميذة تورط مديرا

منذ 4 دقائق
ألقت بنفسها من الطابق الثالث وكسر عمودها الفقري ورجلها مهددة بالبتر توجد تلميذة تتابع دراستها بالسلك الإعدادي، منذ أسبوع، في وضع مزر، بعد حادث الإلقاء بنفسها من سطح مؤسستها التعليمية، بسلا الجديدة، نتج عنه كسر في العمود الفقري والرجل، نقلت إثرها إلى المستشفى، غير أنها تعرضت للإهمال، وأصبحت رجلها مهددةأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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