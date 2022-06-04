حوادث
انتشال جثة قاصر من بحيرة
انتشلت فرق الوقاية المدنية بطنجة، عشية الثلاثاء الماضي، جثة قاصر لا يتعدى عمره 16 سنة، لقي مصرعه غرقا ببحيرة توجد بمنطقة سيدي احساين، التابعة ترابيا لمقاطعة بني مكادة. وأفادت مصادر متطابقة، أن فرقة الإنقاذ التابعة للوقاية المدنية عثرت على جثة الهالك، بعد تمشيط المسطح المائي للمنطقة، وبحث مركز بقعر البحيرة التيأكمل القراءة »
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