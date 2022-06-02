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أســــــرة

5 عادات لإنقاص الوزن

منذ 6 دقائق
يقترح الاختصاصيون 5 عادات صباحية تساعد على إنقاص الوزن. ومن بين تلك العادات، الاستيقاظ مبكرا، وهو ما يساعد على التحكم في الوزن، سيما أنه بعد الانتهاء من 8 ساعات من النوم يوميا والاستيقاظ مبكرا، ينطلق التمثيل الغذائي. كما أنه لا توجد طريقة أفضل من ممارسة التأمل لبدء اليوم، إذ أنأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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