أســــــرة
5 عادات لإنقاص الوزن
يقترح الاختصاصيون 5 عادات صباحية تساعد على إنقاص الوزن. ومن بين تلك العادات، الاستيقاظ مبكرا، وهو ما يساعد على التحكم في الوزن، سيما أنه بعد الانتهاء من 8 ساعات من النوم يوميا والاستيقاظ مبكرا، ينطلق التمثيل الغذائي. كما أنه لا توجد طريقة أفضل من ممارسة التأمل لبدء اليوم، إذ أنأكمل القراءة »
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