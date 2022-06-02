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وطنية

لفتيت يلاحق ناهبي المال العام

منذ 5 دقائق
20 رئيس جماعة ينتظرهم الحساب والداخلية ترفع شعار “اللي فرط يكرط” توعد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بملاحقة لصوص المال العام، الذين ترشحوا وفازوا في الانتخابات السابقة، ووصلوا إلى رئاسة المجالس، وشرعوا مبكرا في التخطيط للاستفادة من «ريع» وفساد المؤسسات المنتخبة. وأفادت مصادر «الصباح»، أن وزير الداخلية، الذي وصلته أنباءأكمل القراءة »


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