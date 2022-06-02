أســــــرة
الأب العصبي… التحدي
يعتبر التعامل مع الأب العصبي تحديا كبيرا للزوجة والأبناء، خاصة المراهقين، لصعوبة إيجاد طريقة فعالة للتعامل معه في بعض المواقف، والقرارات المصيرية. ويقدم المختصون في العلاقات الأسرية عدة نصائح بهدف التعامل مع الأب العصبي، من خلال اتباع آليات سليمة معه وأكثر فعالية تفاديا لنشوب خلافات. وتتجلى أولى الخطوات المهمة للتعاملأكمل القراءة »
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