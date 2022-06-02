مجتمع
دورة تكوينية لمحو الأمية ببني ملال
نظمت المندوبية الإقليمية للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بني ملال دورة تكوينية يومي السبت والأحد الماضيين بمدرج كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، بتأطير من أساتذة جامعيين أبرزوا أهمية المشرفين في تجويد عمل المكونين وربط التواصل مع الجمعيات لحثها على بلورة مشاريع للرفع من جودة دروس محاربة الأمية وتجفيف منابعها. وتناولأكمل القراءة »
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