أســــــرة
”إيتيكيت” الأسئلة المحرجة
يجد كثير من الأشخاص صعوبة في التعامل مع عدد من الأسئلة المحرجة الموجهة إليهم سواء في لقاءات خاصة أو عامة، سيما أنها تكون سببا في شعورهم بعدم الارتياح والمفاجأة، إلى جانب أنه يجب إيجاد كلمات مناسبة للرد. ويقدم المختصون في “الإيتيكيت” مجموعة من النصائح من أجل مواجهة مثل هذه المواقفأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا