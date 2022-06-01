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أســــــرة

‭”‬إيتيكيت‭” ‬الأسئلة‭ ‬المحرجة

منذ دقيقة واحدة
ينصح‭ ‬بالإجابات‭ ‬غير‭ ‬المحددة‭ ‬‭(‬خاص‭)‬
يجد‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأسئلة‭ ‬المحرجة‭ ‬الموجهة‭ ‬إليهم‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬لقاءات‭ ‬خاصة‭ ‬أو‭ ‬عامة،‭ ‬سيما‭ ‬أنها‭ ‬تكون‭ ‬سببا‭ ‬في‭ ‬شعورهم‭ ‬بعدم‭ ‬الارتياح‭ ‬والمفاجأة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬إيجاد‭ ‬كلمات‭ ‬مناسبة‭ ‬للرد‭.‬ ويقدم‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ “‬الإيتيكيت‭” ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النصائح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواجهة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭أكمل القراءة »


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