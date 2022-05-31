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منذ 4 دقائق
مبارك في “بنات عبد الرحمن” كشفت الفنانة صبا مبارك عن بوستر فيلمها “بنات عبد الرحمن”، من خلال حسابها على “إنستغرام”، كما علقت قائلة “آمال عبد الرحمن، لا تنسوا مشاهدة الفيلم في القاعات السينمائية السعودية والكويتية ابتداء من 26 ماي الجاري، أنتظركم بفارغ الصبر”. وتدور أحداث الفيلم حول الطفل اليتيم نور،أكمل القراءة »


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