لقجع: الحبوب والمواد الطاقية والمواد الأساسية المستوردة متوفرة

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس بالرباط، على أن الحبوب والمواد الطاقية والمواد الأساسية المستوردة والتي تدخل ضمن مشتريات المقاولات المغربية بالسوق الوطنية، متوفرة، سواء تلك التي تستعمل في عملية إعادة التصنيع أو الموجهة إلى الصفقات.

وقال لقجع، في جوابه على أسئلة الصحفيين في معرض تقديمه معطيات حول استيراد هذه المواد في ظل التطورات الاقتصادية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وانعكاسات الأزمة على الصعيدين العالمي والوطني، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ” نؤكد، في ما يخص استيراد الحبوب أو المواد الطاقية او المواد الاساسية التي تدخل في اطار مشتريات المقاولات المغربية، أنها متوفرة”.

وبعد أن أشار إلى أن ارتفاع الأسعار ناجم عن ارتفاع كلفة نقل السلع، شدد على أن تدبير الأزمة يقتضي مجهودا متواصلا لتوفير كل المواد، خاصة الأساسية منها، لمختلف المواطنات والمواطنين.

من جانب آخر، أبرز لقجع أن التحكم في معدل التضخم وإبقاءه في مستويات محدودة يستلزم سياسة مالية ونقدية تقوم على التتبع اليومي.

وأشار إلى أن معدل التضخم بلغ، إلى حدود متم شهر أبريل الماضي، 4.1 في المائة، مسجلا، في السياق ذاته، أن معدلات التضخم تتراوح بين 6.5 و7 في المائة بدول المنطقة، وتبلغ 6.1 في المائة بأوروبا.