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حوادث

لجنة تفتيش بأمن الجديدة

منذ 5 دقائق
حلت لجنة تفتيش من المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، بمقر الأمن الإقليمي بالجديدة، الاثنين الماضي. وعلمت “الصباح” أن اللجنة، التي وصلت إلى الجديدة بشكل “مفاجئ”، تضم ثلاثة مسؤولين أمنيين، تم إيفادهم من المفتشية العامة من أجل مباشرة تحقيقات بشأن أخطاء مهنية ارتكبها عدد من عناصر شرطة المرور، وبعض العناصر بالزيأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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