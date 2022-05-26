حوادث
لجنة تفتيش بأمن الجديدة
حلت لجنة تفتيش من المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، بمقر الأمن الإقليمي بالجديدة، الاثنين الماضي. وعلمت “الصباح” أن اللجنة، التي وصلت إلى الجديدة بشكل “مفاجئ”، تضم ثلاثة مسؤولين أمنيين، تم إيفادهم من المفتشية العامة من أجل مباشرة تحقيقات بشأن أخطاء مهنية ارتكبها عدد من عناصر شرطة المرور، وبعض العناصر بالزيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا